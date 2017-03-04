На Донбасі за минулу добу поранено одного прикордонника – Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України повідомили, що за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі поранений один прикордонник. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Учора о 21:05 терористи черговий раз з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, відкривали вогонь по позиціям контрольного посту «Мар’їнка», який вели понад 1 годину. У результаті обстрілу поранення зазнав один з військовослужбовців Держприкордонслужби», – йдеться в повідомленні.

Як заявили в ДПСУ, прикордоннику надали першу медичну допомогу і госпіталізували.

Повідомляється, що під час обстрілу громадяни та транспортні засоби на контрольному посту «Мар’їнка» не перебували. Постраждалих серед цивільних немає.

«Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», – додали у Держприкордонслужбі.

Дані про поранення прикордонника на брифінгу підтвердив і речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. Він також повторив ранкову інформацію штабу АТО про поранення і ще одного військовослужбовця ЗСУ в ході обстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів.

За даними штабу, усього упродовж п’ятниці бойовики здійснили 115 обстрілів.

В угрупованні «ДНР» заявили, що за минулу добу ЗСУ здійснили майже 2 тисячі обстрілів. За даними бойовиків, через нічний обстріл з боку українських військових на околицях Донецька і Горлівки пошкоджено 11 будинків. Луганські сепаратисти повідомили про 18 випадків порушення режиму тиші українськими військовими і понад 500 випущених ними бойових снарядів в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.