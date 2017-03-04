Університет для літніх людей відкрили у Дніпрі

У Дніпрі в суботу відбулось відкриття соціального проекту для літніх людей «Університет третього віку». За інформацією організаторів – міськради та Університету імені Альфреда Нобеля, на базі якого триватиме навчання, люди «золотого віку» зможуть навчатись за декількома напрямами – психологія, правознавство, комп’ютерні технології, іноземні мови (англійська, німецька, польська), здоровий спосіб життя, мистецтво (хоровий спів та рукоділля).

Викладатимуть літнім «студентам» педагоги п’яти вищих навчальних закладів Дніпра. Навчання є безкоштовним. Крім того, у рамках проекту слухачі зможуть безкоштовно відвідувати концерти в консерваторії імені Глінки.

Наразі на навчання в «Університеті третього віку» зареєструвалися 700 пенсіонерів, прийом слухачів триватиме й надалі.

Після закінчення навчального циклу – орієнтовно влітку – слухачі отримають відповідні сертифікати, але до цього вони напишуть контрольні роботи та складуть заліки.

За словами заступника міського голови Олександра Санжари, слухачі «Університету третього віку» навряд чи стануть фаховими психологами чи юристами, але отримати базовий рівень знань зможуть.

Як зазначали самі «студенти», долучитись до проекту їх стимулювало передусім бажання спілкуватись і здобувати знання. Чимало слухачів визнають, що їм поки бракує досвіду для роботи на комп’ютері, для комунікації в інтернеті, сплати комунальних послуг тощо.