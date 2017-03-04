У НАБУ обіцяють правову оцінку дій депутатів, які блокували перевезення Насірова на медогляд

Народні депутати України, які перешкоджали співробітникам НАБУ доставити усуненого від виконання обов’язків голови ДФС Романа Насірова на обстеження до спеціалізованої медичної установи, порушили закон, і їхнім діям буде надано правову оцінку. Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

«З моменту затримання впродовж 72-х годин підозрюваний перебуває під вартою і будь-яке перешкоджання діям детективів є кримінально караним діянням (стаття 343 Кримінального кодексу України). Національне антикорупційне бюро України закликає народних обранців надалі не перешкоджати законній діяльності правоохоронців. Факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовані на відео. Дані матеріали будуть в подальшому передані до компетентних органів з метою надання правової оцінки незаконним діям народних депутатів», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в НАБУ, 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення. О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження, додали в НАБУ.

Народний депутат від «Самопомочі» Андрій Журжій на своїй сторінці у Facebook розмістив фото, де, за його словами, зображені депутати, які «блокували» транспортування Насірова. Він вказав прізвища таких колег від БПП як Олександр Третьяков, Гліб Загорій, Андрій Антонищак, Валерій Давиденко.

Водночас фракція «Блок Петра Порошенка» 4 березня поширила повідомлення, в якому заявила, що не готувала і не планує готувати будь-яких заяв чи звернень стосовно висунення підозри Роману Насірову.

«Не виключено, що окремі члени парламенту, в тому числі й фракції БПП, можуть робити власні звернення стосовно справи Романа Насірова. Однак, будь-які ініціативи окремих депутатів фракції не можна розцінювати як позицію фракції», – заявили у БПП.

Голова САП Назар Холодницький сьогодні заявив, що відомство вживатиме всіх заходів задля проведення судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Роману Насірову сьогодні чи завтра.

Сам Роман Насіров через соцмережі заявив, що не імітує захворювання і налаштований з часом піти до суду для обрання йому запобіжного заходу.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.