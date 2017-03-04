Підтвердження ймовірних хімічних атак у Мосулі можуть визнати воєнним злочином – ООН

Організація Об’єднаних Націй попередила, що в разі доведення можливого використання хімічної зброї в іракському Мосулі, такі дії буде визнано воєнним злочином і порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Про це заявила 4 березня координатор гуманітарної допомоги ООН для Іраку Ліз Гранде.
«Це жахливо. Немає виправдання, хто б то не був, за застосування хімічної зброї», – сказала Гранде.
Її заява з’явилася наступного дня після появи повідомлень про те, що хімічна зброя була використана під час тривалих боїв за Мосул між іракськими урядовими силами і бойовиками угруповання «Ісламська держава». Втім даних, хто зі сторін міг її застосувати не було.
«Якщо ймовірне використання хімічної зброї підтвердиться, це є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином, незалежно від того, хто був ціллю чи жертвами атак», – заявила Гранде.
Всесвітня організація охорони здоров’я ООН повідомила, що 12 людей, зокрема жінки та діти, нині проходять лікування через можливий вплив хімічної зброї в Мосулі. У чотирьох із них «серйозні ознаки, пов’язані з впливом речовин шкірнонаривної дії», прокоментували в організації. Пацієнти були уражені хімічними речовинами в східній частині Мосула.
3 березня Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що семеро людей – п’ятеро дітей і дві жінки – були госпіталізовані з симптоми, які вказують на ураження хімічною речовиною.
Підтримувані з боку США сили в Іраку 19 лютого почали масштабний наступ з метою визволити з-під контролю бойовиків західну частину Мосула. Це сталося майже через місяць після того, як було звільнено східну частину міста. Значна частина західної частини Мосула все ще перебуває під контролем ісламістів.
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