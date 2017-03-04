Трамп без доказів звинуватив Обаму в прослуховуванні його розмов під час передвиборчої кампанії

Президент США Дональд Трамп без надання доказів звинуватив свого попередника Барака Обаму в прослуховуванні його розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії.

«Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мене в «Трамп-тауер» прямо перед перемогою – нічого не дізнався. Це якийсь маккартизм», – написав Трамп на сторінці у Twitter.

У ще кількох повідомленнях в соцмережі нинішній американський президент заявив, що Обама перехоплював і відслідковував його дзвінки.

«Як низько міг опуститися президент Обама, щоб прослуховувати мої телефонні розмови за час сакрального виборчого процесу. Це Ніксон/Уотергейт (прослуховування телефонних розмов в штаб-квартирі Національного комітету Демократичної партії у Вашингтоні 1972 року, що призвело до відставки президента-республіканця Річарда Ніксона в 1974-му – ред.).Поганий (або хворий) хлопець», – написав Трамп.

Барак Обама після завершення терміну президентських повноважень поки не веде публічне життя. Коментарів від екс-президента на закиди наступника немає.

Дональд Трамп часто використовує свою сторінку у Twitter, щоб «атакувати» суперників.

Трамп проводить вихідні у своїй резиденції в Палм-Біч у штаті Флорида.