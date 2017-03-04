Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Моґеріні закликала опозицію Косова ратифікувати угоду про демаркацію кордону з Чорногорією, останній бар’єр для отримання безвізового режиму з ЄС. Про це вона сказала 4 березня під час зустрічі з офіційними особами в столиці Косова Приштині, що є останньою зупинкою в маршруті її турне Західними Балканами.

Моґеріні високо оцінила лідерів Косова за їхню «конструктивну позицію» в зниженні напруженості з Сербією останнім часом.

«Настав час голосувати за ратифікацію угоди. Це дозволить запустити лібералізацію візового режиму для народу Косова», – сказала Моґеріні на прес-конференції з прем’єр-міністром Косова Ісою Мустафою.

Голова європейської дипломатії закликав опозиційні політичні партії відмовитися від свого політичного інтересу і працювати разом, «щоб вивести країну вперед».

Опозиція країни блокує голосування в парламенті за угоду про кордон з Чорногорією, так само, як і іншу угоду з Сербією про ширші права для етнічних сербів у Косово.

Через напруженість відносин між Косово і Сербією Федеріка Моґеріні минулого місяця двічі розмовляла з лідерами Косово і Сербії.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році і було визнано державою 114-ма країнами світу, але не Белградом.

Федеріка Моґеріні під час свого 4-денного турне Західними Балканами відвідала Чорногорію, Македонію, Сербію, Албанії та Косово, заявляючи про те, що двері ЄС залишаються відкритими для розширення. Хоча країни Західних Балкан перебувають на різних етапах інтеграції з блоком.