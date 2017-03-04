Роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено – Жебрівський

Роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці у Facebook.

«Відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Зранку ремнотники КП «Вода Донбасу» в супроводі представників СЦКК та моніторингової місії ОБСЄ зайшли на станцію і розпочали відновлювальні роботи. Зараз станція працює, насоси почали помпувати воду у мережі та міські резервуари», – повідомив Жебрівський.

Він припустив, що централізоване водопостачання в Авдіївці буде відновлено орієнтовно о 20:00-21:00 суботи, 4 березня.

24 лютого після обстрілів зупинила свою роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька.

Українська сторона і бойовики звинуватили одне одного у цих обстрілах.

Українські військові напередодні заявляли, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Сепаратисти, у свою чергу, звинуватили українських військових в порушенні режиму тиші на ДФС.

У Мінську 1 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією.