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04 Березень 2017, Київ 19:01
Новини | Міжнародні

У Татарстані кількасот людей протестували через банкрутство провідних банків республіки

Клієнти потерпілих банків Татарстану прийшли до урядової будівлі, Казань, 4 березня 2017 року

Клієнти потерпілих банків Татарстану прийшли до урядової будівлі, Казань, 4 березня 2017 року

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Кількасот людей вийшли 4 березня на акцію протесту в Казані – столиці татарської національної автономії в складі Росії. Більшість із понад 300 демонстрантів становили клієнти трьох провідних банків Республіки Татарстан, чиї ліцензії були відкликані російським Центробанком.

Учасники акції пройшли до будівлі уряду, де передали своє звернення до керівництва республіки. Листа особисто отримав прем’єр-міністр Татарстану Ільдар Халіков, який також є головою правлінь банків-банкрутів.

Лист містить пропозиції щодо вирішення проблеми відшкодування втрачених заощаджень клієнтів банків, в тому числі створення спільного комітету з представників влади і вкладників.

Влада республіки пообіцяла до 6 березня відповісти на звернення протестувальників. Халіков зобов’язався передати пропозиції президентові Татарстану Рустамові Мінніханову.

Центробанк Росії 3 березня відкликав ліцензії у трьох татарстанських фінансових установ – «Татфондбанку», «Інтехбанку» та «Анкорбанку». В усіх трьох регіональний уряд є найбільшим акціонером. «Татфондбанк» є одним із найбільших банків в регіоні та 42-м у банківській системі всієї Росії.

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