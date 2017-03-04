Насірова мають повернути на лікування до «Феофанії» – адвокат

Відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова мають повернути на лікування з Інституту кардіології імені академіка Стражеска до клініки «Феофанія», бо всі медичні документи перебувають у цій клініці. Таку думку 4 березня біля Інституту кардіології висловив адвокат Насірова Олександр Лисак.

За його словами, лікарська комісія дійшла висновку, що встановити діагноз «неможливо, оскільки відсутні документи з закладу, де він (Насіров – ред.) перебував».

У єдиному доступному журналістам документі з інституту імені Стражеска йдеться, що «уточнення (а не встановлення – ред.) діагнозу не вбачається за можливе». Копію висновку лікарів поширила у Facebook журналістка Галина Калачова.

Раніше в суботу Насірова з клінічної лікарні «Феофанія» перевезли до Інституту кардіології імені академіка Стражеска. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

Народний депутат від «Самопомочі» Андрій Журжій на своїй сторінці у Facebook розмістив фото, де, за його словами, зображені депутати, які «блокували» транспортування Насірова. Він вказав прізвища таких колег від «Блоку Петра Порошенка», як Олександр Третьяков, Гліб Загорій, Андрій Антонищак, Валерій Давиденко.

О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження, вказали в Національному антикорупційному бюро. У НАБУ пообіцяли належну реакцію на дії народних депутатів, що перешкоджали цьому.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає всіх передбачених законом заходів для якнайшвидшого обрання запобіжного заходу усуненому від обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Про це 4 березня повідомив голова САП Назар Холодницький.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.