Суд обиратиме запобіжний захід Насірову о 19:00 4 березня – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про місце й час обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Романові Насірову.

«Судове засідання Солом’янського районного суду міста Києва щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС призначено на 19:00 сьогодні, 4 березня 2017 року. Слідчий суддя розгляне клопотання детективів НАБУ, погоджене з прокурорами САП щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – ідеться в повідомленні у Facebook.

«Засідання відбудеться за адресою Смірнова-Ласточкіна, 8», – уточнили також у САП.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає всіх передбачених законом заходів для якнайшвидшого обрання запобіжного заходу усуненому від обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Про це 4 березня повідомив голова САП Назар Холодницький.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.