Українські морські піхотинці взяли участь у міжнародних маневрах у Румунії

Окремий батальйон морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України взяв участь у багатонаціональному навчанні в Румунії. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на прес-центр Командування ВМС ЗСУ.

Маневри «Платінум Іґл-2017» відбулися на полігоні Смардан у районі румунського міста Галац. Крім батальйону українських морпіхів, участь в навчаннях взяли підрозділи Румунії, Болгарії, Чорногорії, Сербії, Словенії, Сполучених Штатів Америки.

30 українських морських піхотинців мали можливість ознайомитися з основами тактики відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу, процедурами проведення оборонних та наступальних операцій, порядком виконання рейдових дій, основами мінної безпеки та технікою здійснення патрулювання.

Упродовж 2017 року підрозділи українських Збройних сил візьмуть участь у 16 багатонаціональних навчаннях за межами України. Про це 20 січня на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк. Також він зазначив, що безпосередньо на території України в цьому році відбудуться щорічні міжнародні навчання «Сі Бриз» та «Репід Трайдент».