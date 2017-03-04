На Донбасі з початку доби поранені троє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій від початку доби 4 березня поранені троє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках, ідеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, за даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та мінометів калібру 120 міліметрів сепаратисти обстріляли Богданівку, Новотроїцьке та Водяне. Зі 152-міліметрової артилерії на Луганському напрямку вони стріляли по Калиновому-Попасній, а зі 122-міліметрової артилерії – по Новоолександрівці, Кримському, Оріховому, Попасній, Катеринівці та Новозванівці.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що українські військові обстріляли околиці Донецької фільтрувальної станції, яка 4 березня відновила роботу. Влучань на території самої ДФС не було, уточнюють бойовики.

В угрупованні «ЛНР» немає актуальних повідомлень про бойові дії 4 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.