Із суду, де мають обирати запобіжний захід Насірову, надійшов сигнал про замінування – поліція

До будівлі Шевченківсього районного суду, де має відбутися засідання для обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Романові Насірову, прибули поліцейські. Як повідомив у Facebook-трансляції журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач із посиланням на силовиків, надійшов сигнал про замінування будівлі.

Водночас евакуація з будівлі станом на 20:05 ще не розпочалася.

Медичний автомобіль уже доправив Насірова до будівлі суду. Водночас у приміщенні чиновника ще немає.

Шевченківський районний суд Києва о 19:00 мав розпочати засідання для обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Романові Насірову. Судове засідання вчасно не розпочалося.

Пізно ввечері в неділю, 5 березня, вибігає 72-годинний термін, упродовж якого запобіжний захід має бути обраний. Адвокат Насірова назвав точний час, це 23:57.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає всіх передбачених законом заходів для якнайшвидшого обрання запобіжного заходу усуненому від обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Про це 4 березня повідомив голова САП Назар Холодницький.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.