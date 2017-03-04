Польща не підтримає Туска на другий термін президентства в Європейській раді

Польський уряд не підтримуватиме намір колишнього прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска бути переобраним на другий термін на посаді президента Європейської ради.

Лідер владної нині в Польщі правої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив 4 березня, що Туск «порушує елементарні правила Європейського союзу», і тому партія не може підтримати його кандидатуру «за жодних обставин».

Качинський додав, що він вважає Туска «морально відповідальним» за смерть свого брата, колишнього президента Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі в 2010 році в Росії під час перебування Туска на посаді прем'єр-міністра.

Згодом 4 березня міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його уряд запропонував замість Туска кандидатуру іншого польського представника – заступника голови Європарламенту Яцека Саріуша-Вольського.

Лідери ЄС обирають президента Європейської ради більшістю голосів, тому відсутність польської підтримки не обов’язково означатиме відмову від обрання Туска президентом Європейської ради на другий термін.