Близько тисячі українців приїхали до Польщі вшанувати автора українського гімну – отця Михайла Вербицького

Близько тисячі людей з України, а також українці з Польщі в селі Млини (Підкарпатське воєводство, Польща) 4 березня вшанували 202-річницю від дня народження автора музики українського гімну отця Михайла Вербицького. Вони зібралися біля могили священика і композитора, який із 1856 року працював парохом у селі Млини. У заході взяли участь представники влади Львівщини і Підкарпатського воєводства, духовенство, молодь.

«Я дуже щаслива, що так багато людей сьогодні зібралися, щоб вшанувати пам’ять отця Михайла Вербицького. Це дуже зворушливо», – зауважила праправнучка автора українського славня Любов Вербицька.

Михайло Вербицький народився в Явірнику-Руській біля Перемишля (Польща), закінчив духовну семінарію у Львові.

«Дуже добре, що серед українців є ті люди, які дарують нам наші символи: синьо-жовтий Прапор, Тризуб і гімн «Ще не вмерла Україна». Отець Михайло подарував кожному українцю наш національний гімн, який тепер став нашим Державним Гімном», – зазначив у виступі голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

За однією з версій, вірш «Ще не вмерла Україна» отець Михайло Вербицький прочитав у часописі й написав до нього музику. Вперше ця пісня прозвучала у 1863 році у Перемишлі у музейній залі Духовної семінарії, виконав її сам священик. Як самостійний твір вона прозвучала 10 березня 1865 року також у Перемишлі.

«Такі місця, такі постаті, як автор українського гімну, це особи, які поєднують два народи. Ми маємо звертатися до позитивних героїв, що показують, що ми сусідські народи, які мають спільне минуле, важке минуле, але мають багато спільних речей, які поєднують два народи. Майбутнє залежить від того, чи ми вміємо співпрацювати між собою», – наголосила Радіо Свобода Ева Леніарт, воєвода Підкарпатського воєводства.

Отець Михайло Вербицький залишив близько 40 церковних ком, солоспіви, музику до 20 театральних вистав, світські пісні. Біля його могили у Млинах сьогодні звучав гімн України, а також церковні і світські твори священика.