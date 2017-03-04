У Києві триває судове засідання з обрання запобіжного заходу Насірову

Судове засідання для обрання запобіжного заходу відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову розпочалося в приміщенні Шевченківського районного суду Києва близько 22:00 4 березня. Радіо Свобода веде відеотрансляцію в мережі Youtube.

Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова близько 21:10 на ношах занесли до приміщення Шевченківського районного суду в Києві. Про це у трансляції Радіо Свобода та програми «Схеми» повідомив журналіст Михайло Ткач.

За його словами, Насіров у цей час не подавав ознак притомності. Перед тим адвокати голови ДФС заявляли, що верхня межа артеріального тиску у чиновника сягала показника 180. Цьому передував виклик до Насірова нової бригади швидкої допомоги, лікарів викликала дружина 38-річного податківця.

Понад дві години машина, яка привезла Насірова з Інституту кардіології імені академіка Стражеска, стояла на території Шевченківського районного суду.

Шевченківський районний суд Києва о 19:00 мав розпочати засідання для обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Романові Насірову. Судове засідання вчасно не розпочалося.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає всіх передбачених законом заходів для якнайшвидшого обрання запобіжного заходу усуненому від обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Про це 4 березня повідомив голова САП Назар Холодницький.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.