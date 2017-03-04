Україна та МВФ узгодили меморандум щодо виконання програми реформ – Данилюк

Україна та Міжнародний валютний фонд узгодили меморандум щодо виконання програми реформ. Про це у Facebook увечері 4 березня написав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Ми досягли staff level agreement з МВФ щодо перегляду програми співпраці та винесення питання про виділення наступного траншу на розгляд Ради директорів фонду. Це є результатом виконання Україною узгодженої з МВФ програми реформ та спільної злагодженої роботи президента, уряду та Національного банку. Працюємо далі», – вказав Данилюк.

Перед тим із посиланням на прес-реліз МВФ інформагенція «Інтерфакс-Україна» повідомила, що фонд погодив оновлений меморандум про економічну і фінансову політику України.

«Місія МВФ досягла угоди з владою України щодо меморандуму про економічну і фінансову політику. Це відкриває шлях для третього перегляду в другій половині березня радою директорів Фонду програми розширеного фінансування EFF і доповіді в рамках IV статті статуту МВФ (збір та обговорення економічної і фінансової інформації по країні)», – передає документ заяву голови місії МВФ в Україні Рона ван Рудена.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою Київотримав три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

Засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося – спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер на початок березня.