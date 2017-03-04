Суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Насірову до 10:00 5 березня

Суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби України Романові Насірову. Засідання має поновитися в приміщенні Шевченківського районного суду Києва о 10:00 5 березня.

Про перенесення для ознайомлення з матеріалами справи клопотали адвокати 38-річного чиновника.

Перед тим на їхню вимогу Насірова оглянула ще одна бригада лікарів швидкої допомоги.

Насіров був притомний, лежачи на ношах, він спілкувався зі своїми адвокатами і з судом.

Пізно ввечері в неділю, 5 березня, вибігає 72-годинний термін, упродовж якого запобіжний захід має бути обраний.

Судове засідання для обрання запобіжного заходу відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову розпочалося в приміщенні Шевченківського районного суду Києва близько 22:00 4 березня. Радіо Свобода вело відеотрансляцію в мережі Youtube.

Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова близько 21:10 на ношах занесли до приміщення Шевченківського районного суду в Києві.

Понад дві години машина, яка привезла Насірова з Інституту кардіології імені академіка Стражеска, стояла на території Шевченківського районного суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає всіх передбачених законом заходів для якнайшвидшого обрання запобіжного заходу усуненому від обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Про це 4 березня повідомив голова САП Назар Холодницький.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.