МВФ схвалив позику в 1 мільярд доларів для України

Міжнародний валютний фонд повідомив у суботу, що досяг домовленості з урядом України, що відкриває шлях до надання пізніше цього місяця нового траншу позики, сума якого складе 1 мільярд доларів.

Як повідомив голова місії МВФ в Україні Рон ван Рооден, ідеться про укладення оновленого меморандуму про економічну й фінансову політику.

Надання цього траншу залежало від ухвалення в Україні підтриманого МВФ бюджету на 2017 рік і реформ у банківській сфері.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.