Урядові війська Сирії взяли значні території, вибивши джигадистів

Урядові війська Сирії взяли в суботу під контроль значні території у провінції Алеппо на півночі Сирії, вибивши звідти бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

За офіційними повідомленнями, лише цього дня урядові сили взяли 15 сіл, а загалом із середини січня – близько 90 сіл у регіоні.

Сирійські війська за підтримки повітряних ударів авіації Росії просуваються на схід, у напрямку до річки Євфрат. За даними базованого в Лондоні Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місцях, сирійські війська вже наблизилися на відстань 13 кілометрів від утримуваного наразі «Ісламською державою» міста Хафса – там розташована водогінна станція, що забезпечує водою Алеппо; наразі місто вже 47 днів без води у водогоні.

За словами експертів, одна з цілей сирійських військ – захопити якнайбільше території, яку інакше можуть узяти під контроль сили сирійських повстанців, підтримуваних Туреччиною, що теж ведуть наступ на позиції «Ісламської держави» в регіоні і просуваються на південь.