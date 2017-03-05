У США підтвердили плани різко скоротити закордонну допомогу

У США підтвердили в суботу, що адміністрація Дональда Трампа запропонує різко скоротити допомогу іншим країнам у 2018 бюджетному році.

Як сказав директор бюджетного управління Мік Малвейні, у бюджетній пропозиції, яка буде подана пізніше цього місяця, передбачене «доволі радикальне» скорочення такої допомоги і передача цих коштів для використання у самих США.

За його словами, в першу чергу кошти буде запропоновано передати на збільшення оборонних витрат.

Як повідомляли раніше в Білому домі, Трамп проситиме Конгрес збільшити наступного року оборонні видатки на 54 мільярди доларів, скоротивши на цю суму необоронні видатки, серед того значною мірою закордонну допомогу. Значна частка цих скорочень припаде на бюджет Державного департаменту і програми Агентства з міжнародного розвитку США.

Сам Трамп на початку тижня заявив, що його перша бюджетна пропозиція до Конгресу буде містити «історичне зростання оборонних витрат із метою відбудувати спустошені збройні сили».

Нині загальна сума річних оборонних витрат США становить близько 603 мільярдів доларів.