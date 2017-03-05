Військові повідомили про одного загиблого, двох травмованих і десятьох поранених

У прес-центрі штабу антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на частині Донбасу повідомили, що за минулу добу, суботу, один український військовий загинув, десятеро були поранені і двоє травмовані.

Загалом за добу було зафіксовано 110 обстрілів підконтрольних Україні територій, мовиться в повідомленні.

Обстріли зі 122-міліметрової і 152-міліметрової артилерії, танків і мінометів різних калібрів, а також гранатометів і стрілецької зброї відбулися на всіх трьох оперативних напрямках.

В угрупованні «ДНР», зі свого боку, звинуватили українські війська у вечірніх, нічних і ранкових обстрілах. Бойовики стверджують, що українські силовики з вечора до півночі в суботу вистрелили сотні снарядів і мін із артилерії калібрів 122 і 152 міліметри, мінометів калібрів 82 і 120 міліметрів, а також танків.

Вони також заявляють, що вже в неділю вранці українські війська почали обстріл Донецької фільтрувальної станції. Цих заяв українські військові ще не коментували.

В угрупованні «ЛНР» заявили про 29 обстрілів позицій його бойовиків українськими військами протягом суботи з мінометів калібрів 82 і 120 міліметрів, зенітних установок і озброєння БМП, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі відбувається помітне загострення бойових дій, яке не припиняється й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину і звинувачують у порушеннях і провокаціях іншу сторону.