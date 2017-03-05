Травмованого пілота сирійського винищувача, що розбився, знайшли в Туреччині

У Туреччині повідомили, що пілота винищувача урядових військ Сирії, який розбився в суботу неподалік турецько-сирійського кордону, знайшли травмованим на турецькій території.

Як інформують турецькі засоби інформації, пілота виявили у провінції Хатай на півдні Туреччини і доставили до шпиталю.

Уряд Сирії підтвердив, що втратив контакт із одним зі своїх бойових літаків. За різними повідомленнями, йдеться про МіГ-21 чи МіГ-23.

Причина інциденту наразі не відома. Ісламістське повстанське угруповання «Ахрар аш-Шам», що воює з сирійським урядом, стверджує, що то воно збило літак. За даними базованого в Лондоні Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місцях, збиття наразі не підтверджено, і може йтися про технічну проблему з літаком. У Туреччині також припустили, що причиною загибелі літака могла стати погана погода в тій місцевості.