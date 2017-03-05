Українця, захопленого піратами на судні BBC Caribbean, звільнили – МЗС

Захоплений раніше піратами українець-член екіпажу судна BBC Caribbean звільнений, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Він перебуває в безпеці, поінформував без дальших подробиць у твітері Департамент консульської служби МЗС.

Російські агентства також повідомляють про визволення українця і ще сімох росіян зі складу екіпажу цього судна, яких захопили пірати біля узбережжя Нігерії на початку лютого.

За їхніми даними, моряки вже перебувають у Франкфурті в Німеччині, а звільнити їх вдалося завдяки викупові, сума якого не уточнюється, про який у переговорах із викрадачами домовилася німецька компанія-судновласник.