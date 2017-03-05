Блокадники заявили про блокування залізничних колій із Москви

Учасники блокування залізниць на сході України заявили, що проводять біля прикордонної станції Конотоп акцію «попереджувального блокування колій із Москви».

Як стверджує так званий «штаб блокади торгівлі з окупантами», вимоги акції – негайно надати документи на поїзди з вугіллям та іншими вантажами, що були знайдені на території товарної станції «Конотоп» у вагонах, як стверджується, з маркуванням «Російської залізниці».

За словами блокадників, працівники «Укрзалізниці» «незаконно», як вони стверджують, відмовляються надати ці документи, які від них вимагають неназвані народні депутати. Учасники акції вважають це «перешкоджанням виконанню депутатами своїх повноважень».

«Укрзалізниця» чи поліція ще не коментували цих заяв.

Іще від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи.