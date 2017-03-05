У НАБУ заявили, що Насіров не має гострого стану і може брати участь у судових засіданнях

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, стосовно запобіжного заходу якому відбувається судове засідання, може брати в ньому участь, бо не має гострого стану зі своїм здоров’ям.

Як мовиться в повідомленні НАБУ у фейсбуці, ще в суботу ввечері, коли це засідання почалося, було отримано попередні висновки обстеження Насірова комісією лікарів, у якому зазначалося, що підозрюваний не має гострих кардіопатологій. Уже після оголошення перерви в судовому засіданні з вечора суботи до ранку неділі та надання медичних документів із клінічної лікарні «Феофанія», де лікувався Насіров, було отримано доповнений висновок лікарів, і в ньому йдеться про те, що при стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах, а на час обстеження невідкладної медичної допомоги не потребував.

«Наразі життю та здоров’ю голови ДФС загрози немає. Наголошуємо, що всі дії детективів НАБУ та прокурорів САП є обґрунтованими і відповідають чинному законодавству», – мовиться в повідомленні НАБУ.

Нині в засіданні Солом’янського районного суду Києва, який обирає запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, триває перерва для розгляду вимоги адвокатів посадовця про відвід судді, якого адвокати вважають упередженим. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, наразі не відомо, скільки протриває ця перерва.

Перед цим суд відхилив іншу вимогу адвокатів перенести засідання, щоб дати можливість стабілізувати стан Насірова, якого доставили до зали суду з лікарні на ношах.

Обвинувачення заявило, що має медичну довідку про стан Насірова, і цей стан дає можливість йому брати участь у судовому засіданні. За словами сторони обвинувачення, первісний діагноз – інфаркт – не підтвердився.

Наразі Насіров є затриманим на 72-годинний термін, що спливає пізно ввечері в неділю.

Радіо Свобода веде трансляцію з місця події, яка поновиться, коли закінчиться перерва.

У ніч на 3 березня у відомчій лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Відразу по цьому лікарі заявили, що у 38-річного чиновника стався інфаркт, його адвокати повідомили, що йому зробили операцію на серці. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз. Також 4 березня уряд відсторонив Насірова від займаної посади на час розслідування.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.