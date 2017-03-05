Поліція повідомила про затримання тюремника сепаратистів, що їхав до Києва з документами про це

Поліція Донеччини повідомила про затримання працівника незаконних органів позбавлення волі угруповання «ДНР», який намагався проїхати з Донецька до Києва, маючи з собою документи про свою службу на незаконне збройне формування.

За цим повідомленням, 26-річний мешканець Донецька з кінця 2014 року до середини 2015-го служив «рядовим внутрішньої служби», охороняючи Донецький слідчий ізолятор № 5, який незаконно використовують сепаратисти. Недавно, посварившись із дружиною, він вирішив пожити в батька в Києві і, їдучи туди, взяв із собою й трудову книжку та інші документи, що підтвердили його участь у НЗФ.

Його затримали при перетині контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новотроїцьке», повідомив Волноваський відділ поліції Донецької області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).

У разі, якщо суд визнає доведеною його вину за цією статтею, такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із можливою конфіскацією майна.

В Україні підтримуване Росією незаконне сепаратистське збройне угруповання «ДНР», що діє на окупованій частині Донецької області, як і аналогічне угруповання «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, визнані терористичними організаціями.