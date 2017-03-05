Блокадники заявили, що почали зупиняти вантажні потяги біля кордону з Росією

Учасники блокування залізниць на сході України заявили, що продовжили свою акцію, почавши зупиняти вантажні потяги і перевіряти супровідні документи в машиністів.

Як можна зрозуміти з повідомлення так званого «штабу блокади торгівлі з окупантами», йдеться про їхню оголошену раніше в неділю акцію на станції «Конотоп», що є прикордонною з Росією.

Блокадники стверджують, що пішли на такий крок у зв’язку з «незаконною», як вони заявляють, відмовою «Укрзалізниці» надати документи на ці потяги, що йдуть із території Росії – тепер ці потяги зупиняють неназвані народні депутати.

Вони також заявили, що очікують від «Укрзалізниці» «негайного виконання» цих вимог, які вони називають «законними», і надання документів «для здійснення депутатського контролю».

На яких підставах депутати зупиняють поїзди, не пояснено.

При цьому учасники акції зазначили, що електричок і пасажирських потягів вони не зупиняють.

Раніше в неділю учасники блокування залізниць на сході України заявили, що проводять біля прикордонної станції Конотоп акцію «попереджувального блокування колій із Москви» з вимогами негайно надати документи на поїзди з вугіллям та іншими вантажами, що були знайдені на території товарної станції «Конотоп» у вагонах, як стверджується, з маркуванням «Російської залізниці».

За словами блокадників, працівники «Укрзалізниці» «незаконно», як вони стверджують, відмовляються надати ці документи, які від них вимагають неназвані народні депутати. Учасники акції вважають це «перешкоджанням виконанню депутатами своїх повноважень».

«Укрзалізниця» чи поліція, як виглядає, ще не коментували цих заяв.

Іще від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.