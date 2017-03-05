Білий дім просить Конгрес розглянути питання про «політично мотивовані розслідування»

Президент США Дональд Трамп попросив Конгрес ініціювати розгляд щодо можливих «політично мотивованих розслідувань» під час виборчої кампанії 2016 року. Про це 5 березня повідомив Білий дім у заяві керівника прес-служби Шона Спайсера.

«Повідомлення про політично мотивовані розслідування безпосередньо перед виборами в 2016 році дуже насторожують», – йдеться в документі.

«Президент Трамп вимагає, щоб поряд з розслідуванням російської діяльності комітети з розвідки Конгресу, здійснюючи свої наглядові повноваження, з’ясували, чи були зловживання у повноваженнях виконавчої гілки влади в справі проведення розслідувань 2016 року», – заявив Спайсер.

«Ні Білий дім, ні президент не даватимуть коментарі доти, доки такий розгляд не буде проведено», – додав прес-секретар.

Ця заява з’явилася наступного дня після того, як президент Дональд Трамп без доказів звинуватив свого попередника Барака Обаму у прослуховуванні телефонних розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії. Представник Обами спростував ці заяви, назвавши їх «просто брехнею».