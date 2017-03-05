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05 Березень 2017, Київ 19:01
Новини | Міжнародні

Білий дім просить Конгрес розглянути питання про «політично мотивовані розслідування»

Речник Білого дому Шон Спайсер

Речник Білого дому Шон Спайсер

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Президент США Дональд Трамп попросив Конгрес ініціювати розгляд щодо можливих «політично мотивованих розслідувань» під час виборчої кампанії 2016 року. Про це 5 березня повідомив Білий дім у заяві керівника прес-служби Шона Спайсера.

«Повідомлення про політично мотивовані розслідування безпосередньо перед виборами в 2016 році дуже насторожують», – йдеться в документі.

«Президент Трамп вимагає, щоб поряд з розслідуванням російської діяльності комітети з розвідки Конгресу, здійснюючи свої наглядові повноваження, з’ясували, чи були зловживання у повноваженнях виконавчої гілки влади в справі проведення розслідувань 2016 року», – заявив Спайсер.

«Ні Білий дім, ні президент не даватимуть коментарі доти, доки такий розгляд не буде проведено», – додав прес-секретар.

Ця заява з’явилася наступного дня після того, як президент Дональд Трамп без доказів звинуватив свого попередника Барака Обаму у прослуховуванні телефонних розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії. Представник Обами спростував ці заяви, назвавши їх «просто брехнею».

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