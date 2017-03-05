Активісти «Автомайдану» заблокували виїзди з території суду, де перебуває Насіров

Активісти руху «Автомайдан» у неділю заблокували виїзди з території Солом’янського райсуду Києва, де перебуває усунений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров. Активісти автомобілями перекрили виїзд з території суду.

Вони також не виключили блокування виїзду з Вознесенського узвозу, де розміщується суд, і до Кудрявського узвозу.

Під будівлею суду о 19:00 запланована акція протесту, перебіг якої транслюватиме Радіо Свобода.

Як повідомив народний депутат Мустафа Найєм, мета акції – вимога до суду продовжити роботу і розглянути подання щодо обрання запобіжного заходу Романові Насірову.

Участь в акції підтвердив, крім «Автомайдану», також «Центр протидії корупції».

Прес-секретар Солом’янського районного суду Києва Яна Квітченко повідомила, що продовження процесу відбудеться 6 березня, тому що в неділю немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід судді за клопотанням адвокатів Насірова, 72-годинний термін затримання якого спливає сьогодні пізно ввечері. В НАБУ нагадали, якщо до завершення цього строку запобіжний захід не буде обрано, детективи будуть змушені звільнити усуненого від обов’язків голову ДФС із-під варти.

В ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.