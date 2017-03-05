Ситуацію з блокуванням залізниці у Конотопі врегульовано – «Укрзалізниця»

Ситуацію з блокуванням залізниці у місті Конотоп врегулювано, повідомляє у неділю прес-служба «Укрзалізниці».

«З депутатами та учасниками блокування залізниці досягнуто домовленостей. Зокрема, залізничники домовилися надавати раз на місяць народному депутату – учаснику блокування залізниці інформацію щодо перевезених вантажів між Україною та Росією. Окрім цього, усі поїзди на прикордонній станції Хутір-Михайлівський проходять необхідні процедури прикордонного та митного контролю. Учасники блокади погодилися не перешкоджати руху поїздів та покинути місце блокування», – йдеться в повідомленні.

За даними залізничного відомства, у переговорах взяли участь залізничники, представники правоохоронних органів та народні депутати України.

«Завдяки злагодженій роботі вдалося оперативно врегулювати ситуацію та уникнути суттєвих збоїв у графіку руху поїздів. Блокування залізниці не вплинуло на рух пасажирських поїздів», – додали в «Укрзалізниці».

Водночас у так званому «штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили, що акція з блокування тривала до 17:00.

«Народні депутати Єгор Соболєв та Семен Семенченко були вимушені зупиняти вантажні поїзди на прикордонній станціїї та перевіряти документи прямо у машиністів. Після перевірки трьох вантажних поїздів прямо на рельсах, керівництво Конотопської «Укрзалізниці» погодилось виконувати Закони України і надавати інформацію про номенклатуру вантажів і кількість вагонів народним депутатам України», – йдеться в повідомленні «штабу» на сторінці у Facebook. Повідомляється, що надалі учасники «блокади» працюватимуть тут в «спостережному режимі».

Раніше сьогодні поліція Сумської області відкрила кримінальне провадження за статтею «Блокування транспортних комунікацій шляхом перешкоджання або іншим способом, що порушило нормальну роботу транспортних засобів». В поліції повідомили про звернення від Конотопського відділення «Укрзалізниці» про збитки, заподіяні зупинкою вантажних потягів.

У неділю учасники блокування залізниць на сході України заявили, що продовжили свою акцію, почавши зупиняти вантажні потяги і перевіряти супровідні документи в машиністів. Йшлося про акцію на станції «Конотоп», що є прикордонною з Росією. Блокадники стверджують, що пішли на такий крок у зв’язку з «незаконною», як вони заявляють, відмовою «Укрзалізниці» надати документи на ці потяги, що йдуть із території Росії. При цьому учасники акції зазначили, що електричок і пасажирських потягів вони не зупиняли.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.