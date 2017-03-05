Упродовж дня на Донбасі 2 українських військових поранені, 1 травмований – штаб АТО

Упродовж дня підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 54 обстріли позицій Збройних сил України, в результаті бойових дій поранено двох українських військовослужбовців, ще один – травмований. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, до вечора неділі бойовики вели вогонь на всіх напрямках. Під час обстрілів використовували танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю

«Широкине обстріляли з протитанкових ракетних комплексів», – додали у штабі.

Раніше у штабі АТО заявили, що минулої доби проросійські бойовики здійснили 110 обстрілів. Десятеро українських військових були поранені, двоє травмовані, один загинув.

В угрупованні «ДНР» заявили про понад 600 обстрілів з боку ЗСУ за минулу добу, загибель двох своїх бійців і поранення ще одного. Луганські сепаратисти повідомили про 29 фактів порушення режиму тиші за попередню добу.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.