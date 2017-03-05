Авдіївка знову залишилась без електропостачання – Жебрівський

Місто Авдіївки Донецької області знову залишилось без електропостачання, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці у Facebook.

«Авдіївка знову без електропостачання. Сьогодні близько 16-ї години знову пошкоджено лінію електропередач. За виробленим алгоритмом підключаємо життєвоважливі об’єкти міста до автономного енергоживлення», – повідомив Жебрівський.

За його словами, у резервуарах міста є певний запас води, який набрався від учорашнього дня, коли було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції.

Тим часом у штабі АТО додали, що мобільний зв’язок в Авдіївці працює із перебоями.

У Донецькій обласній військово-цивільної адміністрації заявили, що готують заявку російській стороні в СЦКК на режим тиші, щоб відновити роботу ЛЕП.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну. Лінії електропередач періодично пошкоджуються обстрілами, відновити які з тої ж причини зазвичай дуже складно.

Через пошкодження ЛЕП проблеми з електрикою виникають не лише в Авдіївкці, а й на «Коксохімі» і Донецькій фільтрувальній станції.

Лише напередодні роботу ДФС було відновлено і ввечері з’явилося централізоване водопостачання в Авдіївці.

Українські військові кажуть, що сьогоднішні обстріли, через які ЛЕП пошкоджено, влаштували підтримувані Росією бойовики. Водночас в угрупованні «ДНР» заявили, що стріляла українська сторона. Крім того, сайти бойовиків у неділю ввечері також пишуть, що Донецька фільтрувальна станція знеструмлена.