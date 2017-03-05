Іран: американця іранського походження заарештували за звинуваченням у шахрайстві

Влада Ірану заарештувала американця іранського походження за звинуваченням у розкраданні 2,6 мільйона доларів у людей, які домагаються надання посвідки на проживання в США. Про це 5 березня повідомили представники судових органів Ірану.

«Власник подвійного іранського і американського громадянства був заарештований нещодавно за те, що обдурив багатьох іранців, беручи в них гроші за виправлення ситуації з їхнім місцем проживання», – заявив речник від органів суду Голамхоссейн Мохсені Еджеі, якого цитує агенція Mizan.

За його словами, заарештований обманом привласнив близько 100 мільярдів іранських ріалів (2,6 мільйона доларів).

Кілька осіб з подвійним громадянством – Ірану та США – були затримані останніми місяцями за звинуваченням у шпигунстві. Серед них були бізнесмен Сіамак Намазі та його 80-річний батько, яких засудили до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у «співпраці з ворожим американським урядом».