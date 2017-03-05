Активісти під судом, де перебуває Насіров, вигукують «Суддя, прийди» та «Рома, вставай»

У неділю ввечері під будівлею Солом’янського райсуду Києва, де перебуває усунений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров, зібралося близько двох сотень активістів, передає кореспондент Радіо Свобода.

Люди вигукують «Суддя, прийди» та «Рома, вставай». Серед активістів є представники «Автомайдану», «Національного корпусу», «Азову» та інших.

Періодично до «вільного мікрофона» підходять для виступів народні депутати, представники громадськості. Один з активістів під час такого виступу повідомив, що до будинку, де мешкає голова Солом’янського суду Людмила Шереметьєва, вирушило кілька осіб. За його словами, у них буцімто відбулася з нею розмова через зачинені двері з проханням прибути на робоче місце, але вона, як сказав активіст, відмовилася. Підтвердження такої бесіди з інших джерел немає.

За даними НАБУ, сьогодні о 23:00 спливає термін тимчасового тримання під вартою усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Зараз він перебуває в приміщенні Солом’янського райсуду Києва, який мав обрати йому запобіжний захід.

У цьому суді в неділю немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід судді Олексієві Бобровнику за клопотанням сторони захисту. Прес-секретар Солом’янського райсуду Яна Квітченко повідомила, що через це продовження процесу відбудеться тільки в понеділок. Вона заявила, що черговий суддя чергує на вихідні тільки в суботу, відповідно до розкладу роботи, затвердженого раніше на зборах суддів Солом’янського райсуду.

Водночас у НАБУ заявили, що «рішення про визначення чергового судді ухвалюється простим наказом про чергування, який голова суду підписує на кожні вихідні».

Також в НАБУ і САП заявили, що не мають офіційного підтвердження про перенесення суду на 6 березня. У відомстві нагадали, якщо до 23:00 неділі запобіжний захід не буде обрано, детективи будуть змушені відпустити Романа Насірова.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.