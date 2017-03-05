СММ ОБСЄ заявила, що готова сприяти «тиші» для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про готовність сприяти локальному режиму тиші, щоб знову було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції, яка залишилась знеструмленою в неділю після обстрілів. Про це йдеться у повідомленні місії на сторінці у Facebook.

«Донецьку фільтрувальну станцію вкотре обстріляли, що призвело до призупинення її роботи. Про цю загрозу повідомлялося вчора. Сторони мусять відвести важке озброєння та віддалити свої позиції заради мирного населення, яке проживає поблизу, і працівників КП «Вода Донбасу». СММ ОБСЄ готова сприяти встановленню локального режиму тиші для уможливлення ремонтно-відновлювальних робіт», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі не вказують, з якого напрямку було здійснено обстріли, що знеструмили ДФС. У штабі АТО звинуватили підтримуваних Росією бойовиків у обстрілах, в результаті яких було пошкоджено ЛЕП, що живить, зокрема і станцію. Бойовики відповіли звинуваченням у цьому на адресу української сторони.

Як повідомили раніше у Донецькій ВЦА, у неділю Авдіївка залишилось без електропостачання внаслідок пошкодження близько 16-ї години лінії електропередач. Повідомлялося, що соціальні об’єкти міста підключать до автономного енергоживлення, а води у кранах ще вистачить на певний час через запас у резервуарах. Військові вказували, що через зникнення електрики з’явилися проблеми з мобільним зв’язком.

У Донецькій обласній військово-цивільної адміністрації заявили, що готують заявку російській стороні в СЦКК на режим тиші, щоб відновити роботу ЛЕП.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну. Лінії електропередач періодично пошкоджуються обстрілами, відновити які з тої ж причини зазвичай дуже складно.

Через пошкодження ЛЕП проблеми з електрикою виникають не лише в Авдіївкці, а й на «Коксохімі» і Донецькій фільтрувальній станції.