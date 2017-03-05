Прем’єр Ізраїлю хоче обговорити з Путіним спробу Ірану «закріпитися» в Сирії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про намір на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 9 березня висловити свою незгоду з тим, що він назвав спробою Ірану «закріпитися» на постійній основі у Сирії.

«Іран намагається закріпитися на постійній основі у Сирії, з військовою присутністю на землі і в морі, а також поступово спробувати відкрити фронт проти нас на Голанських висотах», – заявив Нетаньягу 5 березня.

Він додав, що планує «висловити різку і рішучу незгоду Ізраїлю» щодо такої можливості на зустрічі з Путіним у Москві наступного тижня.

Іран підтримує сирійського президента Башара аль-Асада, надаючи йому військову і фінансову підтримку. Росія також є його ключовим союзником.

Раніше ізраїльські посадовці виступили проти зростання впливу Ірану в регіоні.

Путін і Нетаньягу востаннє зустрічалися в червні 2016 року, коли Путін назвав Ізраїль «ключовою країною» Близького Сходу.