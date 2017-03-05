Екс-директор розвідки США заявив, що Трампа не прослуховували під час виборчої кампанії – ЗМІ

Колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер спростував заяви про можливе прослуховування розмов нинішнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії у 2016 році. Про це він сказав 5 березня в інтерв’ю телеканалу NBC.

«Активності з прослуховування президента, обраного президента, чи в якості його як кандидата або проти його кампанії в той час встановлено не було», – заявив Клеппер.

Він додав, що будучи очільником розвідки, він знав би, якби був якийсь «судовий ордер на щось на зразок цього».

«Я можу це заперечити, абсолютно», – зазначив Клеппер. Водночас додав, що не може виступати від імені «інших уповноважених осіб в уряді чи державних або місцевих юридичних осіб».

Білий дім сьогодні через речника Шона Спайсера повідомив, що президент США Дональд Трамп попросив Конгрес ініціювати розгляд щодо можливих «політично мотивованих розслідувань» під час виборчої кампанії 2016 року.

Ця заява з’явилася наступного дня після того, як президент Дональд Трамп без доказів звинуватив свого попередника Барака Обаму у прослуховуванні телефонних розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії. Представник Обами спростував ці заяви, назвавши їх «просто брехнею».