Поліція у Москві затримала на кілька годин активістів за банер із написом «Путін – це війна. Путін – це смерть»

Російська поліція затримала у неділю на декілька годин активістів, які на одному з мостів у столиці Москві вивісили банер із написом «Путін – це війна. Путін – це смерть». Як повідомляє правозахисний портал «ОВД-Інфо», щодо трьох активістів склали протоколи через «порушення порядку проведення публічного заходу». Наразі затриманих двох чоловіків і жінку відпустили.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі, де вже третій рік тривають бойові дії. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Росія також бере участь у війні в Сирії на боці влади президента Башара аль-Асада, заявляючи, що воює проти угруповання «Ісламська держава». На практиці під повітряні удари Росії потрапляють супротивники влади та цивільне населення.