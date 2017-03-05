Насіров попросив приїхати до суду голів САП і НАБУ – адвокат

Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

«Вже повідомили через представників…Вони мають приїхати», – сказав адвокат. Він не виключив, що буде озвучена «спільна заява» за наслідками такої зустрічі.

Сьогодні близько півночі спливає термін тимчасового тримання під вартою усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Зараз він перебуває в приміщенні Солом’янського райсуду Києва, який мав обрати йому запобіжний захід.

У цьому суді в неділю немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід судді Олексієві Бобровнику за клопотанням сторони захисту. Прес-секретар Солом’янського райсуду Яна Квітченко повідомила, що через це продовження процесу відбудеться тільки в понеділок. Вона заявила, що черговий суддя чергує на вихідні тільки в суботу, відповідно до розкладу роботи, затвердженого раніше на зборах суддів Солом’янського райсуду.

Водночас у НАБУ заявили, що «рішення про визначення чергового судді ухвалюється простим наказом про чергування, який голова суду підписує на кожні вихідні».

Також в НАБУ і САП заявили, що не мають офіційного підтвердження про перенесення суду на 6 березня.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.