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06 Березень 2017, Київ 14:34
Новини | Суспільство

У Львові пісні «Бітлз» заспівали діти із симфонічним оркестром

Діти співають пісні «Бітлз» у Львівській філармоніїї, 5 березня 2017 року

Діти співають пісні «Бітлз» у Львівській філармоніїї, 5 березня 2017 року

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У Львівській філармоніїї 5 березня відбувся благодійний концерт Kids Sing Beatles (Діти співають «Бітлз»). Це спільний проект мистецького центру «Фора» та Львівської філармонії, спрямований на підтримку дітей, хворих на лейкемію.

Діти виконали відомі хіти гурту The Beatles у супроводі симфонічного оркестру Inso-Lviv. За словами організаторів, підготовка до концерту тривала півроку.

«Цю ідею я привіз з Англії, де почув, як дитячих хор виконував пісні The Beatles. Це мене так вразило, що захотілося повторити подібне і у нас», – розповів диригент Володимир Кудовба.

Також під час концерту відбувся благодійний аукціон, де лотами були хенд-мейд вироби львівських майстринь. Всі зібрані кошти спрямують на лікування хворих на лейкемію дітей.

У 1960 році Пол Маккартні разом із Джоном Ленноном, Джорджем Гаррісоном і Рінґо Старром створив квартет The Beatles, який численні прихильники вважають найкращим музичним гуртом усіх часів.

У Львові пісні «Бітлз» заспівали діти в супроводі симфонічного оркестру (відео)
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