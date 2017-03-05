Українці у польському Павлокомі вшанували пам’ять убитих українців

5 березня українці з України та Польщі вшанували у Павлокомі (Польща) пам’ять 366 українців, яких було вбито 3 березня 1945 року підрозділом армії Крайової та народною самообороною. Вони поклали квіти і запалили лампадки на місці, де спочивають загиблі.

«Дуже тяжко говорити біля цієї могили. Я міг теж тут лежати. Я все це бачив на свої очі, що тут відбувалось на цвинтарі. Мені було 8 років, а братові 10 років і нас привели, щоб розстріляти. У церкві був пункт збору, там робили селекцію і вели сюди на цвинтар на розстріл. Але так сталось, що ми залишились живі. Ми досить довго збирали документи, що встановити правду і всі імена, дати народження людей. Фотографій, на жаль, не збереглись. Найбільше загинуло жінок і дітей до 14 років, це 60%, а людей старших 70 років – 70%. Люди підходили до ями, стріляли і українці падали. Тут були викопані три величезні ями», – пригадує очевидець цих жахливих подій Омелян Федак.

У вшануванні 72-річниці трагедії у Павлокомі взяло участь керівництво Львівщини, але не був присутній жоден представник місцевої влади Підкарпатського воєводства.

«Вони не дали мені підтвердження, що братимуть участь у заході. Але я не побачив тут жодного посла, консула України. Ми тиждень тому були всі разом у Гуті Пеняцькій, де вшанували пам’ять загиблих поляків», – зазначив Радіо Свобода голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Меморіал убитим українцям був відкритий у 2006 році президентами України та Польщі. Встановлений пам’ятник за гроші української сторони. Довгі роки тривали переговори між Україною та Польщею. Фінансує догляд за українським цвинтарем у Павлокомі підприємець із Польщі українського походження.