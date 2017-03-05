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06 Березень 2017, Київ 02:33
Новини | Події

Увесь кордон з Росією буде покритий мережею «спостережних пунктів» – Семенченко

Як депутати в Конотопі вантажні потяги зупиняли (відео)
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Як депутати в Конотопі вантажні потяги зупиняли (відео)

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Так званий «штаб блокади торгівлі з окупантами» розмістить свої «спостережні пункти» біля усіх залізничних станцій на кордоні з Росією. Про це заявив народний депутат України Семен Семенченко під час акції «блокади» в Конотопі 5 березня.

За словами нардепа «блокада» продовжиться, допоки не визволять усіх українських військовополонених та не припинять торгівлю з Росією на законодавчому рівні.

У неділю 5 березня у Конотопі, що на Сумщині, блокувальники на чолі з народними депутатами України Єгором Соболєвим та Семеном Семенченком вимагали від конотопської філії «Укрзалізниці» документи щодо вантажних перевезень між Україною та Росією через станцію «Конотоп». Після відмови депутати разом з блокувальниками зупинили 3 потяги, щоб сфотографувати супровідні документи в машиністів.

Після переговорів «Укрзалізниця» погодилась надати відповідну документацію. Блокувальники ж пообіцяли більше не зупиняти потяги. Утім залишили так званий «спостережний пункт», аби рахувати кількість потягів та вагонів, щоб потім порівняти із цифрами в документах, які надасть компанія.

Поліція Сумщини відкрила кримінальне провадження за статтею «Блокування транспортних комунікацій шляхом перешкоджання або іншим способом, що порушило нормальну роботу транспортних засобів».

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