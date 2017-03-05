Міжнародний суд в Гаазі у понеділок почне публічні слухання за позовом України проти Росії

Міжнародний суд в Гаазі у понеділок, 6 березня, розпочне публічні слухання за позовом України проти Росії. Як випливає з порядку денного суду, слухання пройдуть з 6 до 9 березня.

Слухання розпочнуться із заслуховування української сторони. 7 березня слово буде надано представнику Росії.

Відбуватимуться вони у відкритому режимі в Палаці миру.

Українську делегацію на слуханнях у Гаазі, де працює цей найвищий судовий орган у системі ООН, очолить заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Це передбачено раніше підписаний указом президента України Петра Порошенка.

Під час слухань має розглядатися застосування тимчасових заходів, про які просить Україна, що позивається до Росії у справі стосовно застосування міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і з усіма формами расової дискримінації.

Україна звернулася до Міжнародного суду з позовом 16 січня, просячи суд встановити, що Росія порушила ці конвенції своєю підтримкою бойовиків на Донбасі, а також незаконною окупацією Криму й переслідуванням там кримськотатарської й української громад.

Україна також просить Міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи. Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Так само Росія заперечує, що незаконно анексувала український Крим, і твердить про «возз’єднання».