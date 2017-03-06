Захист Насірова погодився на вимоги мітингувальників

Адвокати голови Державної фіскальної служби Романа Насірова погодилися наполягати на розгляді справи саме в Солом’янському районному суді. Про це журналістам повідомив адвокат Олександр Лисак після обговорення проблеми зі своїми колегами, своїм клієнтом і народними депутатами, які підтримали вимогу активістів не випускати Насірова з будівлі суду.

«В нас немає іншого виходу крім як розглядати справу тут. Прес-секретар суду повідомив, що буде розглядатися в Апеляційному суді, але оскільки він вже перебуває тут, то буде розглядатися тут», – заявив Лисак.

Саме цього вимагали активісти і члени громадських організацій «Автомайдан», «Центр протидії корупці» та інших, а також партії «Рух нових сил». Мітинг розпочався близько 19:00 – усі виїзди з суду заблокували. Остаточну заяву представник захисту зробив близько 4:00. Деякі активісти і народні депутати зокрема з фракцій «Самопоміч» і «Блок Петра Порошенка» заявили, що чергуватимуть до самого ранку, щоб запобігти втечі Романа Насірова з приміщення суду.

Раніше адвокат Лисак зачитав заяву свого клієнта, де він пообіцяв не втікати за кордон і взяти участь в ранковому судовому засіданні.

Представники НАБУ і САП після півночі покинули будівлю Солом’янського суду Києва – о 23.52 в Насірова закінчилися 72 години тимчасового тримання під вартою.Роман Насіров через адвокатів закликав до себе голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника, але вони не приїхали. 5 березня Солом’янський райсуд Києва не обрав йому запобіжний захід через відвід судді, який оголосив захист Насірова. В неділю в суді не знайшлося другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід судді Олексієві Бобровнику за клопотанням сторони захисту.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.