Міжнародний суд ООН розпочинає розгляд позову України до Росії

Міжнародний суд, найвища судова інстанція в структурі ООН, розпочинає 6 березня в Гаазі розгляд позову, поданого Україною до Росії в середині січня 2017 року.

Україна закидає Росії порушення міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

Українська сторона стверджує, що Росія порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму «шляхом надання зброї та інших видів допомоги» бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України.

У МЗС України також зазначають, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають в Криму, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».