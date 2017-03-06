Бойовики вдвічі скоротили кількість обстрілів на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє зранку 6 березня про значне скорочення кількості обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків. Упродовж доби таких порушень українські військові зафіксували 54, хоча впродовж більшої частини минулого тижня бойовики здійснювали понад 100 обстрілів за добу.

За добу 5 березня були поранені двоє, травмовані троє українських військових, ідеться у зведенні штабу АТО.

За цими даними, Луганське, що на Донецькому напрямку, сепаратисти обстріляли зі 122-міліметрової артилерії, танків, мінометів та БМП, а на Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Новоолександрівці, Кримському та Богуславському.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої, в угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли села Калинове. Також бойовики з окупованого Донецька покладають відповідальність за обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції на Збройні сили України.

У штабі АТО звинуватили підтримуваних Росією бойовиків у обстрілах, в результаті яких було пошкоджено лінію електропередач, що живить, зокрема і станцію.

Тим часом, у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про готовність сприяти локальному режиму тиші, щоб знову було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції, яка залишилась знеструмленою в неділю після обстрілів.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.