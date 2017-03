ФБР вимагає від міністерства юстиції США оскаржити твердження Трампа щодо прослуховування

Федеральне бюро розслідувань США звернулося до міністерства юстиції країни з вимогою оскаржити твердження президента Дональда Трампа, нібито його попередник Барак Обама наказав прослуховувати телефони Трампа під час виборчої кампанії.

Видання The New York Times 5 березня процитувало неназваного високопосадовця, який стверджує, що директор ФБР Джеймс Комі прагне таких заперечень, оскільки вважає, що звинувачення помилково вказують на його відомство як порушника закону. Інформагенція Associated Press, також посилаючись на неназване джерело, теж повідомило про прохання Джеймса Комі до міністерства юстиції.

ФБР працює під юрисдикцією міністерства юстиції. Наразі речник міністерства відмовився від коментарів із цього приводу, офіційної заяви також немає від жодної з інституцій.

Білий дім заявив 5 березня, що Трамп попросив Конгрес розглянути, чи зловживала адміністрація Обами своїми повноваженнями впродовж виборчої кампанії 2016 року. Ця заява була зроблена на наступний день після того, як чинний президент без надання доказів звинуватив свого попередника в прослуховуванні його нью-йоркського офісу під час виборчої кампанії. Представник Обама негайно виступив із запереченнями цих звинувачень, назвавши їх брехливими.