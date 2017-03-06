У Росії скасували вирок виховательці, засудженій за репост відео зі знущаннями з дитини

У Росії Курганський обласний суд скасував вирок виховательці з Єкатеринбурга Євгенії Чудновець, засудженій за репост відеозапису зі знущаннями з дитини. Чудновець була звільнена в залі суду, повідомляють російські інформагенції.

На закритому засіданні 6 березня суд задовольнив скаргу заступника генерального прокурора Росії.

У листопаді 2016 року Євгенія Чудновець була засуджена до позбавлення волі за репост відеозапису, на якому співробітники дитячого табору в місті Катайськ знущаються з хлопчика, змушуючи його роздягнутися. Чудновець стверджує, що таким чином вона намагалася привернути увагу правоохоронних органів та громадськості до порушення прав неповнолітнього.

Вона двічі оскаржила вирок і заявила, що не буде просити про помилування, оскільки не вважає себе винною. Захист Чудновець оскаржив її вирок у Європейському суді з прав людини.