Північна Корея здійснила нові пуски ракет

Північна Корея знову запустила кілька ракет великого радіусу дії. Як заявив 6 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, ракет було чотири. Три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж упасти в море в економічній зоні Японії.

Міністерство оборони Південної Кореї вказало, що всі ракети були запущені з полігону в провінції Тончхан неподалік від китайського кордону і впали в море.

Токіо та Сеул не повідомили подробиць того, які саме ракети були запущені і скільки їх було. Однак південнокорейські військові не виключили, що це могли бути міжконтинентальні ракети. Сеул розцінює цей запуск як протест проти спільних маневрів США і Південної Кореї.

Останній до цього випадку запуск ракети КНДР здійснила 12 лютого. Рада безпеки ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, попередивши КНДР про «наступні серйозні заходи».

У 2016 році Північна Корея здійснила два ядерні вибухи і понад 20 ракетних пусків.